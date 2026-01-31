Vuelca y cae en el fondo de un canal

En los últimos minutos de la noche del jueves, dos personas resultaron lesionadas y hubo cuantiosos daños materiales tras una volcadura registrada sobre la carretera que comunica a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo, a la altura del almacén delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El accidente fue reportado aproximadamente a las 23:20 horas a los números de emergencias, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, un hombre y una mujer se desplazaban con dirección a Chiapa de Corzo cuando, por causas todavía no determinadas, el conductor perdió el control del volante, salió de la cinta asfáltica y terminó con las cuatro llantas hacia arriba en el fondo de un canal de aguas residuales.

En el lugar no se encontraron huellas de frenado ni derrape que permitieran establecer el origen del percance.

Elementos de Protección Civil (PC) Municipal y paramédicos del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas (Gaech) acudieron para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

El sujeto fue rescatado del interior del automóvil, donde había quedado atrapado por el cinturón de seguridad, mientras que la fémina fue trasladada en ambulancia para su valoración médica.

Nada grave

Ambos presentaban contusiones y probables fracturas, sin que se reportaran lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

La Guardia Nacional (GN) se hizo cargo del accidente y llevó a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, una grúa retiró la unidad siniestrada y la trasladó al corralón, en espera de que el propietario realice los trámites para el deslinde de responsabilidades en las próximas horas.