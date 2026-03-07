Vuelca y derriba anuncio por pavimento mojado

El exceso de velocidad y la carpeta asfáltica mojada provocaron que volcara una camioneta Estaquitas en el libramiento Sur Oriente de la capital, a unos 200 metros del entronque con la calzada Samuel León Brindis.

Se reportó sobre una volcadura en la vía rápida cerca de las 17:00 horas a emergencias, lo que movilizó a elementos de seguridad vial.

Al arribar, localizaron una camioneta de costado y abandonada, sin que se reportaran lesionados, por lo que no fue necesaria la intervención de unidades médicas.

De acuerdo con versiones recabadas, el accidente ocurrió cuando el vehículo se desplazaba sobre el carril que va de poniente a oriente.

En ese punto el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y terminó volcándose sobre la banqueta. Durante el impacto, derribó un poste publicitario instalado a un costado de la vialidad.

Testimonios indicaron que dos personas que viajaban a bordo lograron salir. Aunque presentaban algunas lesiones, decidieron retirarse antes de la llegada de las autoridades, dejando la camioneta abandonada.

Previo al accidente se registró una lluvia moderada en la zona sur, lo que dejó el pavimento resbaloso, condición que pudo influir en la pérdida de control del vehículo.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para realizar las diligencias y tomar conocimiento de los hechos. Posteriormente, una grúa con plataforma retiró la camioneta y la trasladó al corralón, donde permanecerá mientras el propietario se presenta ante el Ministerio Público (MP) para el deslinde de responsabilidades.