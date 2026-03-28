Vuelcan al salirse del camino; dos lesionados

Dos personas lesionadas y daños materiales considerables fue lo que dejó la volcadura de un automovilista sobre el tramo Comitán-Teopisca, la tarde del viernes. El incidente movilizó a paramédicos y oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para atender la emergencia.

Fue alrededor de las 15:00 horas que se reportó el accidente al número de emergencias 911, el cual había sucedido en el kilómetro 168+100 de la vía federal.

Cayó a barranco

El accidente se dio cuando el conductor de un Chevy Monza de color verde, circulaba sobre la carretera rumbo al sur a dos kilómetros de llegar a la ciudad de Comitán, cuando perdió el control del volante.

La unidad automotriz terminó por salirse de la vía de comunicación y dio al menos una voltereta hasta quedar nuevamente sobre sus llantas, lo que dejó a una mujer y a un menor de edad lesionados, quienes fueron rescatados por automovilistas y trasladados al hospital en un vehículo particular.

El incidente fue reportado a las corporaciones de socorro y policiacas, lo que movilizó a una ambulancia del Sistema de Protección Civil Municipal, así como a oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras, quienes realizaron las diligencias y brindaron apoyo vial.

Trabajadores del servicio de grúas arribaron más tarde para llevar a cabo las maniobras de rescate del vehículo para trasladarlo a un taller, deslindándose responsabilidades al momento.