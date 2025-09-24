Vuelcan cuando viajaban en una cuatrimoto

Dos personas lesionadas, una cuatrimoto dañada y la movilización de elementos de auxilio, fueron el saldo de un accidente vial al sur poniente del municipio de Cintalapa. Aparentemente se originó por una mala maniobra que habría causado la aparatosa caída.

Lesionadas

Se dio a conocer que vecinos del barrio Santa Cruz alertaron a los paramédicos de Protección Civil a través de una llamada al número de emergencias 911, señalando que había sucedido un incidente en donde estaban involucradas dos mujeres.

Además mencionaron que se encontraban tiradas en mal estado sobre la vía pública y a pocos metros su vehículo.

Tras lo anterior, los socorristas se presentaron a la 3.ª Sur entre 14.ª y 15.ª calle Poniente.

Al arribar hicieron contacto con las personas afectadas, surgiendo la versión extraoficial entre los testigos de que al conducir la unidad de cuatro llantas y tomar mal una curva, no pudieron controlar el manubrio y cayeron fuertemente al pavimento.

Una de las afectadas logró subir a la ambulancia por su propio pie, sin embargo, su acompañante se llevó la peor parte, por lo que no pudo levantarse, teniendo que cargarla un paramédico para colocarla sobre el carro camilla y trasladarlas al hospital.