Vuelcan en carretera y abandonan vehículo

Abandonado por sus ocupantes fue como terminó un automóvil accidentado sobre la carretera federal 190, en el tramo Comitán-San Cristóbal de Las Casas, durante la medianoche del lunes.

Los cuerpos de emergencia y agentes de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras se presentaron para tomar conocimiento en el lugar de los hechos.

Fue aproximadamente a las 00:00 horas que se reportó la volcadura de un automovilista en el kilómetro 164+500 de la vía federal, en las inmediaciones de la localidad de Chacaljocom, municipio de Comitán.

El accidente sucedió cuando el conductor de un Volkswagen Jetta Clásico de color negro, circulaba con dirección a la ciudad de Comitán, pero perdió el control y se salió del camino, impactando contra el paredón, un árbol y después se proyectó hacia la cinta asfáltica.

La unidad automotriz acabó con severos daños en la carrocería, aunque el conductor y los pasajeros al resultar ilesos emprendieron la huida para evitar ser detenidos.

Lugareños reportaron que al salir a brindar ayuda solo encontraron el vehículo accidentado, por lo cual solicitaron el apoyo al número de emergencias 911.

Se esperaba la llegada de oficiales de la Guardia Nacional de Seguridad en Carreteras para que atendieran el incidente y ordenaran remolcar el automóvil al corralón en turno para su resguardo, en espera de que los propietarios acudan a reclamarlo.