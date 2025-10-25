Vuelcan en libramiento y resultan con golpes leves

Una automovilista volcó durante la tarde del viernes cuando circulaba sobre el libramiento Sur de Comitán, lo que dejó cuantiosos daños materiales y tres policontundidos, movilizando a los cuerpos de emergencia que atendieron el incidente.

Fue alrededor de las 15:40 horas que se registró el percance sobre la carretera del tramo estatal, entre la zona de tolerancia y el Tecnológico.

Perdió el control

El accidente sucedió cuando la conductora de un Nissan Tsuru de color blanco circulaba con rumbo hacia el sur, pero al transitar por una curva perdió el control ante el presunto exceso de velocidad y la falta de pericia al volante.

Por ello, la unidad acabó saliéndose de la cinta asfáltica y terminó recostada con las llantas al aire, a un costado de la vía de comunicación, entre la cuneta y los matorrales, dejando con contusiones a la fémina y a dos menores de edad que viajaban con ella.

Fueron automovilistas quienes brindaron ayuda a los accidentados, reportando el incidente al número de emergencias 9-1-1, lo que hizo que en minutos se presentara una ambulancia del Sistema de Protección Civil (PC) Municipal.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios, pero después de valorar a los afectados solo confirmaron que no tenían lesiones que pusieran en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlos al hospital.

Al sitio llegaron agentes de la Guardia Estatal Vial Preventiva para tomar conocimiento del accidente y realizar los peritajes necesarios, ordenando al servicio de grúas rescatar el sedán y remolcarlo al corralón para deslindar responsabilidades en las siguientes horas.