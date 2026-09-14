Vuelcan en tramo a Lagos de Montebello

Al menos tres integrantes de una familia resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban volcara sobre la carretera La Trinitaria-Lagos de Montebello, a la altura de la localidad Cárdenas.

El accidente se dio cuando una Toyota Tacoma de color negro circulaba por este tramo y, de acuerdo con los primeros reportes, habría presentado una falla mecánica que ocasionó que el conductor perdiera el control.

Salieron proyectados

La unidad salió de la vía de comunicación y terminó volcada dentro de una milpa. Debido a lo aparatoso del percance, las personas que viajaban en la parte trasera salieron proyectadas y quedaron tendidas a un costado del camino, con diversas lesiones.

Automovilistas que transitaban por el lugar se detuvieron al ver el incidente, para auxiliar a los afectados y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y posteriormente llevaron a cabo su traslado a un hospital para que recibieran atención médica.

Elementos de las autoridades también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias.

Sin saldo definitivo

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el percance dejó alguna víctima mortal, por lo que se espera el reporte de las autoridades para conocer el saldo definitivo.

Las causas de la volcadura también deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes, mientras se determina si efectivamente una falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta.