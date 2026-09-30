Vuelcan por circular a exceso de velocidad

Una aparatosa volcadura de un vehículo particular, en donde presuntamente viajaban empleados de la Dirección de Servicios Periciales, dejó al menos tres lesionados y daños materiales de alta consideración, esto en el municipio de Tapachula.

Fue sobre la carretera Costera, en el tramo que conecta con Huixtla, a la altura de la entrada al hotel Loma Real, en donde ocurrió el accidente la madrugada del martes, lo cual movilizó a los cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

Iba velozmente

Se trataba de automóvil Chevrolet Beat de color gris que terminó con las llantas al aire, luego que el conductor perdiera el control presuntamente debido al exceso de velocidad en el que se desplazaba.

A consecuencia de esto resultaron lesionados tres personas: Emanuel “N” (25 años), Emerson Julián “N” y Lenin “N” (24), quienes fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil, aunque determinaron que no serían trasladados a un hospital.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las labores para el retiro de la unidad que con una grúa fue llevada a un corralón oficial.

A su vez, se iniciaron las investigaciones para determinar la forma en que ocurrió el percance y deslindar las responsabilidades conforme a la ley.

Mientras tanto, se dijo que los daños materiales ascienden a varias decenas de miles de pesos ya que el vehículo prácticamente fue pérdida total.