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Anuncian acciones para dar certidumbre a la inversión

Mayo 04 del 2026
La presidenta de México puntualizó que el movimiento de la 4T llegó al poder con el objetivo de eliminar la corrupción y los privilegios. Cortesía
La presidenta de México puntualizó que el movimiento de la 4T llegó al poder con el objetivo de eliminar la corrupción y los privilegios. Cortesía

México.- Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó los decretos para la Autorización Inmediata de Inversiones; la creación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior; de Simplificación de Trámites de Cofepris; para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, con el objetivo de garantizar, a través de una estrategia económica de largo plazo y soberana, el empleo digno y justo, el bienestar de las familias mexicanas y la Prosperidad Compartida.

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