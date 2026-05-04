Anuncian acciones para dar certidumbre a la inversión

México.- Como parte del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó los decretos para la Autorización Inmediata de Inversiones; la creación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior; de Simplificación de Trámites de Cofepris; para el fomento a la inversión productiva y el cumplimiento fiscal, con el objetivo de garantizar, a través de una estrategia económica de largo plazo y soberana, el empleo digno y justo, el bienestar de las familias mexicanas y la Prosperidad Compartida.