Asesinan a madre e hija buscadoras

Salamanca.- La tarde de pasado sábado asesinaron a las buscadoras Patricia Acosta Rangel y Katia Citlalli Jáuregui Acosta, madre e hija respectivamente, del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, en la colonia 18 de Marzo de la ciudad de Salamanca.

Las buscadoras se desplazaban a bordo de una motocicleta por las calles Estado de México y Estado de Durango, en donde fueron atacadas a balazos. Las víctimas fallecieron en el sitio, mientras los agresores se dieron a la fuga.

Corporaciones de Seguridad atendieron el reporte de vecinos sobre los disparos.