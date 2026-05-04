Avalan 50 asuntos legislativos en periodo ordinario

México.- Durante el periodo ordinario de sesiones, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril, bajo la conducción de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, el Senado de la República aprobó 50 asuntos legislativos, entre los que destacan cuatro reformas constitucionales, la creación de dos leyes y 31 reformas a diversos ordenamientos.

En redes sociales, Castillo Juárez destacó que se aprobaron seis reformas constitucionales "de profunda relevancia para la vida institucional del país, sobre todo porque cada una de ellas responde a una demanda popular".