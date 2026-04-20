Avanza reforma nacional contra feminicidio

México.- La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 38 votos a favor, el dictamen de la reforma al artículo 73 de la Constitución para expedir una ley general en materia de feminicidio que establezca el tipo penal y las sanciones.

La reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo federal establece que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materia de feminicidio dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.