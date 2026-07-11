Busca PVEM prohibir venta de jammers

La senadora Juanita Guerra Mena presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Guardia Nacional y a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación, monitoreo y denuncia contra la comercialización, distribución y oferta ilícita de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, conocidos como "jammers", que continúan ofertándose a través de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico.



