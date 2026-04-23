Cae en Argentina Fernando Farías

México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido en Argentina el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de huachicol, en posesión de documentación falsa.

A través de redes sociales, la Semar reiteró que en la "Marina la ley es para todos", esto porque el sobrino del extitular de la secretaría, José Rafael Ojeda Durán, tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada con el fin de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol.