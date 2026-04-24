"Capitán Sol" sigue prófugo por huachicol

México.- En la red de huachicol fiscal operada desde la Marina durante el gobierno del expresidente López Obrador, falta una pieza clave por detener: Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de Corbeta retirado.

Al llamado "Capitán Sol" se le considera como el principal operador de la red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira, Tampico y Guaymas, así como enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, acusados de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.