CNDH llama a fortalecer libertad de expresión

México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a fortalecer la libertad de expresión en la misma medida que el derecho de las audiencias, al señalar que este equilibrio es clave para responder a las exigencias de la sociedad en materia de información y comunicación en México.

En el marco del Día de la Libertad de Expresión, que se conmemora este 7 de junio desde hace 73 años, la CNDH reafirmó su compromiso con la protección, defensa y promoción de los derechos de periodistas, personas comunicadoras y creadoras de contenido, mediante acciones de monitoreo permanente, prevención y emisión de medidas de protección.



