CNTE rechaza aumento salarial del 9% , se va a huelga

México.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó reanudar la huelga nacional y endurecer su jornada de movilizaciones contra el Gobierno Federal, durante la clausura de su Asamblea Nacional Representativa (ANR), que concluyó durante la madrugada de este domingo en la capital del país.

En el resolutivo final, la dirigencia magisterial acusó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener "oídos sordos" frente a sus demandas centrales y ratificó su exigencia de abrogar la Ley del Issste de 2007, eliminar la reforma educativa "Peña-AMLO-Sheinbaum" y rechazar el incremento salarial de 9 % anunciado para el magisterio.