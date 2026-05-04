Descartan sospechas de Gabinete contra Rubén Rocha Moya

Mayo 04 del 2026
Omar García Harfuch indicó que el Servicio de Protección Federal realiza constantemente evaluaciones de riesgo de diferentes funcionarios. Cortesía
México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó sospechas del Gabinete de Seguridad en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado junto a otros nueve funcionarios estatales de narcotráfico por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Nunca hemos tenido una obstrucción por parte de algún funcionario del Estado", dijo el titular de la SSPC en conferencia de prensa al ser cuestionado sobre si las autoridades tenían alguna sospecha sobre posibles vínculos criminales de Rocha Moya.

