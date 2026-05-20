EE.UU. no va a intervenir en elecciones del 27: CSP

México.- En el marco del caso de Rubén Rocha Moya, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el expresidente Andrés Manuel López Obrador rompió el "pacto criminal" en 2018.

"Nosotros rompimos el pacto criminal en 2018, porque el pacto criminal se hizo en la época de Calderón y a nosotros nadie nos va a acusar o juzgar de que hacemos pactos ni por debajo de la mesa ni por encima de la mesa con ningún criminal de cuello blanco o de delincuencia organizada", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.