El T-MEC permanece vigente hasta 2036: Sheinbaum

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continuará con su vigencia original hasta 2036 y puede renovarse en cualquier momento por otro periodo de 16 años.

"No es una fecha límite hoy, sino que, si no se envía la carta por parte de Estados Unidos de los próximos 16 años, se mantiene el tratado por los 10 años que tiene su vigencia. Solamente que queda una revisión anual y en este periodo se podrá determinar qué características tendría esa revisión anual. Eso es muy importante", afirmó la mandataria.



