Elección judicial costará más de seis mil mdp

México.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) proyectan que la elección judicial del 2028 costaría alrededor de seis mil millones de pesos, una cifra por debajo de los siete mil millones que costó la primera elección de jueces en 2025 que fue de siete mil millones.

La consejera Rita Bell López se pronunció a favor de aplazar los comicios judiciales del 2027 al 2028, bajo el argumento que empalmarlos no significa ningún ahorro para el instituto y hacen complejo el proceso de organización.