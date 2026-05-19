En casos de extradición México pide reciprocidad

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, en la relación bilateral con Estados Unidos en materia de extradiciones, México pide reciprocidad.

"Del 1º de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026, 269 requerimientos de extradición. No han enviado ninguno. Porque la relación es recíproca. Hay casos gravísimos para México: factureros; ex gobernadores acusados de delincuencia organizada; Ayotzinapa. No hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México. Es decir, ¿qué pide siempre México? Por lo menos nosotros: reciprocidad", señaló en la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo".