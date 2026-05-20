Está Rocha en Sinaloa; no tiene escolta federal

México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está en dicha entidad y no cuenta con escolta federal, más bien estatal.

En conferencia de prensa, en la cual detalló la detención del alcalde de Atlatlahucan, Morelos, Agustín Toledano, por extorsión a comerciantes, productores y transportistas, García Harfuch detalló que la localización del mandatario estatal "no ha sido reservada".