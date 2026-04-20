Este 2026 serán 200 mil nuevos lugares en bachillerato

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que con el objetivo de que los jóvenes de 15 a 18 años tengan garantizado el derecho a la educación, se fortalece el nivel medio superior; por ello, al cierre del 2026 se crearán 200 mil nuevos lugares, lo que suma a que en el país son 18 estados en los que ya no se realiza examen para ingresar al bachillerato, luego de que en la zona metropolitana del Valle de México se sustituyó la prueba del Comipems por el programa Mi derecho, mi lugar.