FGR afirma que no hay elementos para detener a Rocha

México.- Después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a nueve funcionarios y exfuncionarios públicos de esa entidad por narcotráfico, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite a las autoridades estadounidense ampliar la información.

En conferencia de prensa, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, área a la cual está adscrita la Fiscalía Especial de Asuntos Internacionales, comentó que no existen pruebas anexas que acrediten la comisión de un posible crimen.