Inician Ebrard y Greer segunda ronda de negociaciones

México.- Con un encuentro entre el secretario de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, inició la segunda ronda bilateral de negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC.

La reunión la encabezó Ebrard, aunque también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, así como el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros.