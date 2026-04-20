﻿﻿
SÍGUENOS

Inician Ebrard y Greer segunda ronda de negociaciones

Abril 20 del 2026
Ebrard y Greer encabezan nueva etapa de negociaciones del T-MEC. Cortesía
Ebrard y Greer encabezan nueva etapa de negociaciones del T-MEC. Cortesía

México.- Con un encuentro entre el secretario de México, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, inició la segunda ronda bilateral de negociaciones rumbo a la revisión del T-MEC.

La reunión la encabezó Ebrard, aunque también estuvieron presentes el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora; la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, así como el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, entre otros.

 


﻿