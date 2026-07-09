Llaman al Partido Verde a no fracturar la 4T

México.- El Partido del Trabajo (PT) confrontó al Verde Ecologista de México (PVEM), lo llamó a tener "altura de miras" y a no emitir ningún condicionamiento, el cual ponga en peligro la coalición Juntos Hacemos Historia.

Lo anterior, luego de que el coordinador político nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que la alianza con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo con destino al próximo proceso electoral en Chihuahua está condicionada a que Cruz Pérez Cuéllar sea designado coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en esta entidad.



