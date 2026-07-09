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Llaman al Partido Verde a no fracturar la 4T

Julio 09 del 2026
Diputada rechaza condicionamientos en Chihuahua que pongan en riesgo la coalición. Cortesía
Diputada rechaza condicionamientos en Chihuahua que pongan en riesgo la coalición. Cortesía

México.- El Partido del Trabajo (PT) confrontó al Verde Ecologista de México (PVEM), lo llamó a tener "altura de miras" y a no emitir ningún condicionamiento, el cual ponga en peligro la coalición Juntos Hacemos Historia.

Lo anterior, luego de que el coordinador político nacional del PVEM, Arturo Escobar y Vega, afirmó que la alianza con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo con destino al próximo proceso electoral en Chihuahua está condicionada a que Cruz Pérez Cuéllar sea designado coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en esta entidad.


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