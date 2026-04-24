Marina se prenuncia tras captura de Fernando Farías

México.- Tras la captura en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas del país, la Secretaría de Marina (Semar) enfatizó que quienes porten el uniforme naval deben conducirse con responsabilidad y congruencia porque en la dependencia "la ley es para todos".

En su primer posicionamiento respecto a la detención del segundo sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, la Semar recalcó que servir al país exige entrega total que se construye todos los días con honor, deber, lealtad y patriotismo.