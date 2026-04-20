Más de 307 mil se registran en Mi derecho, mi lugar

México.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), informó que 307 mil 241 estudiantes se registraron al programa "Mi derecho, mi lugar" para poder ingresar sin examen a un lugar en instituciones de educación media superior en la zona metropolitana del Valle de México, lo que representa un aumento del 10 % respecto al año pasado.

En conferencia de prensa presidencial, el secretario destacó que al ya no existir un examen para ingresar al bachillerato, más jóvenes están se están inscribiendo a este programa.





