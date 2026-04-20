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Más de 307 mil se registran en Mi derecho, mi lugar

Abril 20 del 2026
La subsecretaria Tania Hogla destacó que 18 entidades retiran el examen de selección en este año. Cortesía
La subsecretaria Tania Hogla destacó que 18 entidades retiran el examen de selección en este año. Cortesía

México.- Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), informó que 307 mil 241 estudiantes se registraron al programa "Mi derecho, mi lugar" para poder ingresar sin examen a un lugar en instituciones de educación media superior en la zona metropolitana del Valle de México, lo que representa un aumento del 10 % respecto al año pasado.

En conferencia de prensa presidencial, el secretario destacó que al ya no existir un examen para ingresar al bachillerato, más jóvenes están se están inscribiendo a este programa.



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