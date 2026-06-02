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Pide CSP a Johnson respetar asuntos internos del país

Junio 02 del 2026
La presidente Claudia pidió al diplomático de Estados Unidos en México limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral. Cortesía
La presidente Claudia pidió al diplomático de Estados Unidos en México limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral. Cortesía

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país y limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral.

Lo anterior a que el diplomático señaló que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto y no convertirse en un debate político, esto un día después del informe de rendición de cuentas que hizo la jefa del Ejecutivo en el Monumento a la Revolución en el que llama a los mexicanos a defender la soberanía nacional.


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