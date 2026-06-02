Pide CSP a Johnson respetar asuntos internos del país

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, respetar los asuntos internos del país y limitar su actuación al ámbito de la coordinación bilateral.

Lo anterior a que el diplomático señaló que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto y no convertirse en un debate político, esto un día después del informe de rendición de cuentas que hizo la jefa del Ejecutivo en el Monumento a la Revolución en el que llama a los mexicanos a defender la soberanía nacional.



