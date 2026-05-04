Piden separar elección judicial de la política en 2027

México.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, hizo un llamado a separar la elección judicial de los comicios intermedios de 2027, en donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en el país.

"Es muy importante decirlo. Hoy en día se tiene un debate también sobre la mesa que nos invita a pensar: ¿es lo que necesitamos?, ¿una elección concurrente donde partidos políticos y elección judicial tengan cabida el mismo día?", cuestionó Bátiz García en un comunicado.