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Piden separar elección judicial de la política en 2027

Mayo 04 del 2026
Presidente del TEPJF no quiere que elección judicial coincida con la de 2027. Cortesía
Presidente del TEPJF no quiere que elección judicial coincida con la de 2027. Cortesía

México.- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, hizo un llamado a separar la elección judicial de los comicios intermedios de 2027, en donde se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas en el país.

"Es muy importante decirlo. Hoy en día se tiene un debate también sobre la mesa que nos invita a pensar: ¿es lo que necesitamos?, ¿una elección concurrente donde partidos políticos y elección judicial tengan cabida el mismo día?", cuestionó Bátiz García en un comunicado.

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