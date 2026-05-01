Presidenta nombra nueva secretaria de Agricultura

México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Columba Jazmín López Gutiérrez como nueva secretaria de agricultura y desarrollo rural, en sustitución de Julio Berdegué Sacristán, quien continuará en el gobierno mexicano con responsabilidades estratégicas en materia internacional.

En un comunicado de prensa se detalló que López Gutiérrez —ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco— cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito agroecológico y es maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).