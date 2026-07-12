Proceso 2026-2027: qué partidos políticos ya arrancaron

México.- Aunque la ley marca que el proceso electoral 2026-2027 inicia en septiembre próximo, ya varios partidos políticos se han adelantado con los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos a los más de 15 mil puestos de elección popular que se votarán el 6 de junio del próximo año.

Hasta ahora, la alianza entre Morena, PT y PVEM, así como el PAN y el PRI, por separado, han iniciado formalmente algunos de estos procesos. De acuerdo con consejeros y exconsejeros electorales consultados por El Universal, esta práctica puede poner en desventaja a los dos partidos que apenas obtuvieron su registro: Somos México y PAZ.



