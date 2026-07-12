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Proceso 2026-2027: qué partidos políticos ya arrancaron

Julio 12 del 2026
Los partidos en México se andan adelantando a los procesos, con la anuencia del INE. El Cortesía
Los partidos en México se andan adelantando a los procesos, con la anuencia del INE. El Cortesía

México.- Aunque la ley marca que el proceso electoral 2026-2027 inicia en septiembre próximo, ya varios partidos políticos se han adelantado con los procesos de selección de quienes eventualmente serán sus candidatos a los más de 15 mil puestos de elección popular que se votarán el 6 de junio del próximo año.

Hasta ahora, la alianza entre Morena, PT y PVEM, así como el PAN y el PRI, por separado, han iniciado formalmente algunos de estos procesos. De acuerdo con consejeros y exconsejeros electorales consultados por El Universal, esta práctica puede poner en desventaja a los dos partidos que apenas obtuvieron su registro: Somos México y PAZ.


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