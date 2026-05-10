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Proponen incorporar madres buscadoras en CNDH

Mayo 10 del 2026
Lanzan el PRI propuesta para integración de madres buscadoras. Cortesía
Lanzan el PRI propuesta para integración de madres buscadoras. Cortesía

México.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso reformar el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para incorporar a madres buscadoras dentro del Consejo Consultivo del organismo.

La iniciativa plantea que se reserven dos espacios en dicho Consejo Consultivo para representantes de colectivos u organizaciones de madres buscadoras de personas desaparecidas, con el fin de que participen en la elaboración de recomendaciones, opiniones y lineamientos relacionados con derechos humanos y atención a víctimas.

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