Proponen incorporar madres buscadoras en CNDH

México.- El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso reformar el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para incorporar a madres buscadoras dentro del Consejo Consultivo del organismo.

La iniciativa plantea que se reserven dos espacios en dicho Consejo Consultivo para representantes de colectivos u organizaciones de madres buscadoras de personas desaparecidas, con el fin de que participen en la elaboración de recomendaciones, opiniones y lineamientos relacionados con derechos humanos y atención a víctimas.