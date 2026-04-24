PVEM pide comparecencia de Alicia Bárcena

México.- El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, ante la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, a fin de abordar el impacto y los efectos ambientales del derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México, iniciado desde febrero de 2026 en costas de Veracruz.