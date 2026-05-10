Se acabó la violencia contra las mujeres: Sheinbaum

Cajeme.- Al asegurar que se acabó la violencia contra las mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el clasismo, la discriminación y el machismo en este Día de la Madre. "Las mamás damos todo por nuestros hijos", dijo al felicitar a madres migrantes, trabajadoras y adultas mayores.

"Hubo un tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la violencia contra las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo", declaró.