Sinaloa vive crisis de violencia y económica: Máynez

Culiacán.- El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que Sinaloa no sólo vive una crisis de impunidad por las acusaciones graves contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más, sino de violencia y económica.

A su llegada a la capital del estado, en una entrevista radiofónica, externó que ante las solicitudes de detenciones y extradiciones de un gobernador, un alcalde, un senador y otros funcionarios por parte de los Estados Unidos, esto significa que México no hace su trabajo interno y privilegia la impunidad.