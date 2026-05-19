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Sinaloa vive crisis de violencia y económica: Máynez

Mayo 19 del 2026
El líder de MC dijo que la entidad requiere una verdadera pacificación en todos sus ámbitos. Cortesía
El líder de MC dijo que la entidad requiere una verdadera pacificación en todos sus ámbitos. Cortesía

Culiacán.- El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que Sinaloa no sólo vive una crisis de impunidad por las acusaciones graves contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios más, sino de violencia y económica.

A su llegada a la capital del estado, en una entrevista radiofónica, externó que ante las solicitudes de detenciones y extradiciones de un gobernador, un alcalde, un senador y otros funcionarios por parte de los Estados Unidos, esto significa que México no hace su trabajo interno y privilegia la impunidad.

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