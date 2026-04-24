Soberanía y principios no se negocian: Sheinbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que México tiene claro que la soberanía y los principios no se negocian; por ello, la relación con el gobierno de Estados Unidos se basa en la colaboración y la coordinación en el marco de lo que establecen la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

"Todas y todos deberíamos de ser muy firmes, porque hay algo que no se negocia, se llama: ´soberanía y principios´. La soberanía no se negocia, se colabora, se coordina, pero en el marco de nuestras leyes, de nuestra Constitución y de la defensa de nuestra soberanía".