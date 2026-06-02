Tiran y "desnudan" figuras de futbolistas en protesta

México.- A nueve días del Mundial de futbol y como parte de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, figuras de futbolistas fueron derribadas y "encueradas" sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Desde la Torre del Caballito hasta la Estela de Luz, la CNTE mantiene bloqueos sobre Reforma, donde consigan sus demandas como la abrogación de la Ley del ISSSTE y una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además que mantienen su boicot al Mundial.



