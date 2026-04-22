3 horas de juegos gratis en Convivencia Infantil

Para celebrar a las niñas y niños este 26 de abril, concesionarias y concesionarios, además de las autoridades de Tuxtla Gutiérrez, informaron que en un horario de nueve de la mañana y hasta las 12 del día darán juegos mecánicos gratuitos, a fin de que las familias acudan con sus hijas e hijos.

Rita Elena Fausto Calderón, secretaria general de la Unión de Concesionarios, informó que se trata de una tradición que se viene celebrando desde hace 44 años.

La idea es que este domingo sea una gran fiesta entre las familias, las cuales recibirán un boleto al ingresar y les dará el derecho de participar en un rifa, un obsequio y un lunch.

Adicional a los juegos gratuitos, también las autoridades municipales colocarán varios inflables para que las niñas y niños disfruten más tiempo en el lugar.

Fausto Calderón destacó el esfuerzo que están haciendo las autoridades de Tuxtla Gutiérrez para sumarse a estas actividades, las cuales buscan que las niñas y niños pasen un rato agradable.

“Por la tarde ya empieza el show, las rifas de juguetes y ya saben que siempre el presidente Ángel Torres se luce por regalos buenos”, dijo.

Las tres horas gratuitas se darán en los juegos como el trenecito, los inflables, las motos, ponis, cuatriciclos, carritos eléctricos, alberca de pelotas, entre otros.

“Hay mucha gente que lo aprovecha y nosotros lo damos con mucho cariño. Tenemos el plan de ir aumentando fechas, entonces que se vuelvan tradicionales”, remarcó.

En estos días, además, se genera una derrama económica importante por la cantidad de personas que asisten al parque. Para esta edición se esperan alrededor de cinco mil personas.

“Invito a todas las familias a que vengan desde temprano para que alcancen sus fichas En las dos entradas principales del parque les van a entregar tres tipos de cupones”, refirió.