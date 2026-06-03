350 mil pesos para concurso del ámbar

Un total de trescientos cincuenta mil pesos en premios se repartirá en el vigésimo octavo Concurso Estatal del Ámbar 2026, así lo informó Marisol Urbina, directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Icadech).

El certamen contempla 33 galardones distribuidos en cinco categorías: talla en ámbar, joyería en ámbar, innovación en ámbar, grandes maestras y maestros, e infancias.

Las inscripciones se mantendrán vigentes hasta el 7 de julio, los interesados deberán acudir directamente al Instituto Casa de las Artesanías. El concurso busca reconocer la actividad artesanal del ámbar en la entidad, que es la única en el país con esta rama productiva.

De acuerdo con la directora, se pretende promover, rescatar y preservar las técnicas prehispánicas, el uso de materia prima local y elementos iconográficos como la flora y la fauna.

Categoría de infancias

Para la categoría de infancias, los participantes deberán acudir de manera presencial a las instalaciones del instituto en Tuxtla Gutiérrez, donde contarán con ocho horas para elaborar su pieza.

En el caso de los menores de entre seis y 17 años tendrán que presentarse acompañados de un tutor, quien deberá mostrar identificación oficial, copia de CURP y acta de nacimiento del niño o joven. El instituto proporcionará el equipo de protección, mientras que los concursantes deberán traer su propio material para trabajar en bruto.

En cuanto a los premios por categoría, los primeros lugares obtendrán 16 mil pesos; los segundos, 11 mil; y los terceros, ocho mil pesos.

La excepción será la categoría de grandes maestros, cuyo único premio asciende a 26 mil pesos, y la de infancias, donde el primer lugar recibirá seis mil pesos, el segundo cuatro mil 500 y el tercero tres mil 500.

El concurso exige que los participantes mayores de edad sean artesanos chiapanecos y presenten una pieza original, inédita y elaborada durante 2026, acompañada de documentación que acredite su autoría mediante un video y una ficha técnica del proceso de creación.