51 años de la Unach, un compromiso ético

Para el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón, el aniversario 51 de la Benemérita Institución representa el compromiso de ratificar la visión de una institución obligada éticamente a incidir directamente en el desarrollo de Chiapas.

En el marco de las conmemoraciones 51 dijo que más que nunca, la Unach se ha convertido en un referente en México, pero sobre todo entre los chiapanecos que confían en su universidad.

“La Unach es el abrevadero común de las causas y los anhelos en Chiapas, grandes hombres y mujeres se han forjado en nuestra casa de estudios y lo seguirán haciendo”, dijo el rector.

Añadió también que esta posición frente a la contemporaneidad representa el más grande reto para quienes dirigen la escuela: estar al nivel que demanda la universidad y Chiapas.

Esto se está logrando con la acreditación de la formación universitaria, la capacitación permanente, la pertinencia de sus áreas formativas y un proceso de internacionalización poco antes visto.

El rector participó en diversas actividades, entre ellas el Segundo Rally Universitario, organizado por la Siresu, donde realizó un llamado a las juventudes a sentirse orgullosos de la historia, la tradición y el trabajo que diariamente se realiza en la institución.