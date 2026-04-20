64 archivos históricos serán rescatados

Con una brigada de estudiantes y apenas dos semanas de trabajo, el Archivo General del Estado de Chiapas (AGE) logró rescatar el archivo municipal de Berriozábal, que se encontraba en el suelo, y dejarlo listo para su organización y digitalización. Así lo informó su director, Carlos Román García, quien destacó que esta es solo la primera de una serie de intervenciones en la entidad.

“Después de dos semanas de trabajo. Apenas 2 semanas con una brigada de estudiantes y ya logramos levantar el archivo del suelo”, expresó el funcionario.

El siguiente paso, explicó, es arrancar simultáneamente en Chiapa de Corzo y el propio Berriozábal, ambos en la zona metropolitana, como los primeros archivos a atender dentro de una estrategia que cubrirá los 124 municipios del estado.

Román García subrayó que el objetivo no es solo entregar documentos digitalizados, sino formar a los encargados locales.

Digitalización de archivos

El plan es ambicioso: este año se levantarán los archivos históricos de 64 municipios y el próximo año los 60 restantes. Además, se implementará “un sistema de supervisión y asesoría permanente que impida que los trabajos que estamos avanzando se vuelvan a ir a la basura”.

El director del Archivo General del Estado aseguró que aspiran a cumplir en tiempo y forma con los requerimientos del Registro Nacional de Archivos, para entregar a cada municipio su registro correspondiente. “Se trata de un trabajo de continuidad”, reiteró.

“En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio contrataron a una empresa para la digitalización, lo cual es positivo siempre y cuando cumplan reglas: calidad de imágenes en un mínimo de 300 DPI y descripción con todos los metadatos que permitan la consulta y reproducción”, explicó.

Para el proyecto, se compartirán recursos: la Secretaría General de Gobierno cuenta con tres escáneres planetarios que serán utilizados en el periódico oficial y en otras tareas. Pero además, el Archivo General desarrollará una solución práctica y barata.

“Hay aparatos que son brazos metálicos para sostener cámaras o teléfonos celulares. Los tiene la Hemeroteca Nacional de la UNAM, por ejemplo. Pero aquí los vamos a hacer de madera. Lo que cuesta 28 mil pesos en esos aparatos, nos va a costar 800 pesos ya con todo y su soporte”, detalló.

De esta forma, en los ayuntamientos sin recursos, las brigadas llevarán sus propias cámaras, micrófonos y plataformas para poder trabajar sin depender de internet ni equipos costosos.