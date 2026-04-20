Abandonan a recién nacida

Una recién nacida fue abandonada la tarde de este domingo en la localidad Laguna Grande en San Cristóbal de Las Casas, informó personal de Protección Civil.
Personal de seguridad y cuerpos de emergencia activaron un operativo de atención tras el reporte de una bebé recién nacida abandonada en la comunidad Laguna Grande.
El hallazgo se registró cuando un habitante localizó a la menor dentro de una bolsa, aún con signos vitales.
Pobladores auxiliaron a la recién nacida mientras arribaban paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que se trataba de una niña con cordón umbilical y signos de hipotermia.
Valoración y traslado
Tras su valoración inicial, fue estabilizada en el lugar y preparada para su traslado a una unidad médica. La menor fue ingresada al Hospital de la Mujer, donde recibe atención especializada.
Autoridades del DIF Municipal informaron que la bebé permanecerá bajo resguardo institucional, en tanto se garantiza su bienestar y se realizan las acciones correspondientes para esclarecer los hechos.