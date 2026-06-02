Académicos reciben nombramientos

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, comentó que el trabajo con el sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad (Sitaunicach) ha dado buenos resultados, recientemente se entregaron 300 nombramientos, entre definitividad y por tiempo indefinido, al personal académico.

Señaló que la entrega de estos nombramientos demuestra la capacidad de diálogo y conciliación entre las partes involucradas para atender las demandas del personal académico, equilibrando las necesidades laborales con las posibilidades institucionales.

Destacó la colaboración del sindicato, así como de las áreas académicas, administrativas y autoridades universitarias que hicieron posible este proceso, el cual calificó como un hecho trascendental para la comunidad universitaria.

Estos nombramientos son resultado de un proceso de análisis y dictaminación realizado por la Comisión Universitaria para la Permanencia y Promoción del Personal Académico, todo con transparencia, justicia laboral y reconocimiento al trabajo docente.

Labor docente

Estas acciones representan un reconocimiento a la dignidad del trabajo docente y fortalecen la estabilidad y certeza laboral del personal académico, añadió.

Expresó que la labor docente trasciende las aulas y exige vocación, experiencia y compromiso permanente, por eso se trabajó para concretar estos nombramientos que fortalecen la estabilidad profesional y el sentido de pertenencia y responsabilidad con esta casa de estudios.