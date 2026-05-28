Acercan mastografías a mujeres derechohabientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a mujeres derechohabientes de 40 a 69 años a realizarse estudios de mastografía mediante la unidad móvil de detección de cáncer de mama, estrategia que acerca este servicio a distintas regiones de la entidad para favorecer la detección oportuna de la enfermedad.

El coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS en el estado, Oliver Rodríguez Gálvez, informó que la atención se brindará del 28 de mayo al 1 de junio en el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 19 de Huixtla, así como del 2 al 8 de junio en la Unidad de Medicina Familiar No. 11 de Tapachula.

Relevancia

Recordó que la mastografía es el estudio más eficaz para identificar alteraciones en las mamas antes de que se presenten síntomas, lo que permite brindar atención médica en etapas tempranas.

Señaló que la detección oportuna contribuye a mejorar las posibilidades de tratamiento y control de la enfermedad, por lo que exhortó a las derechohabientes a aprovechar la presencia de esta unidad móvil en sus localidades.

Para realizarse el estudio, las derechohabientes deberán presentar su Cartilla Nacional de Salud, acudir bañadas, evitar el uso de desodorante, talco, cremas o perfumes en axilas y mamas, además de vestir ropa de dos piezas para facilitar el procedimiento.

El coordinador auxiliar de Salud Pública recordó que la mastografía es un estudio rápido y seguro que forma parte de las acciones preventivas que impulsa el IMSS para fortalecer el cuidado de la salud de las mujeres chiapanecas.