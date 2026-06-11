Acercan servicios a chiapanecos radicados en Ciudad de México

Con el objetivo de acercar los servicios y apoyar la economía de la comunidad chiapaneca que radica en el centro del país, la Secretaría de Finanzas del Estado de Chiapas puso en operación un nuevo Kiosco Electrónico en las instalaciones de la Casa Chiapas en la Ciudad de México, ubicado en la calle Toledo 22, de la colonia Juárez.

Este nuevo punto de atención permitirá a las y los ciudadanos realizar diversas gestiones de manera rápida, segura y sin la necesidad de trasladarse a su estado natal.

Trámites disponibles

Dentro de los trámites disponibles en este Kiosco Electrónico, la población usuaria podrá realizar la emisión y consulta de actas de nacimiento del Registro Civil, la obtención de constancias de no inhabilitación, así como la liquidación de diversas contribuciones estatales a través del pago de derechos, entre otros servicios oficiales.

Con esta acción, la Secretaría de Finanzas reafirma su compromiso con la modernización de los servicios públicos y la descentralización administrativa, asegurando que la distancia no sea un impedimento para que las y los chiapanecos cuenten con certeza jurídica y acceso a sus documentos oficiales.