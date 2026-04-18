Acreditan nuevo Banco de Alimentos

El Banco de Alimentos Bienes de Bendición se constituyó para apoyar a personas en situación de pobreza alimentaria. César Serrano, rector de la Universidad de Chiapas, dijo que la finalidad es comenzar con habitantes de Tuxtla Gutiérrez, municipios aledaños y extender poco a poco la ayuda a otras regiones.

Destacó que cuentan con el respaldo de instituciones y otros organismos que eligieron a la universidad para ser intermediarios en la ayuda social, para que llegue realmente a las personas que lo necesitan y no se preste a fines partidistas o políticos.

Brindarán despensas que se elaborarán a partir de productos que reciban de la Central de Abastos y la empresa Walmart, además de otras empresas e instituciones que quieran sumarse. Quienes quieran recibir el apoyo deberán acudir al campus a registrarse.

También dijo, en el caso de otros municipios, líderes de colonias, barrios, comunidades, pueden gestionar el apoyo para sus vecinos, en estos casos vigilarán que se disperse y no se condicione para nadie.

María Jesús Rodríguez, representante de la agrupación política nacional 5 de Mayo reformador, destacó que este es el cuarto banco de alimentos que se abre, enfocado atender a 12 municipios, varios de ellos de Los Altos.

Requerimientos

Para abrir un banco de alimentos deben cumplir varios requisitos, como estar constituidos en una asociación civil, dar seguimiento a la distribución de las despensas, control de alimentos adecuado, entre otros.

Coincidieron en que la idea no es competir con el Banco de Alimentos de México que ya se encuentra en la capital chiapaneca, sino sumar para ayudar a mas personas en situación de vulnerabilidad.