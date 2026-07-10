Activan credencialización de salud en el Soconusco

Con este documento las personas tendrán acceso a servicios de salud pública a nivel federal, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) e IMSS Bienestar. El trámite se inició en las oficinas de Bienestar en Tapachula y centros integradores del Soconusco; la credencialización es para la atención dentro del nuevo sistema de salud federal dirigido a personas mayores de 65 años y discapacitados, señaló en entrevista José Luis Elorza Flores, director regional de los programas de Bienestar.

Mayor acceso

Elorza Flores expuso que con esta credencial, que ya está en marcha, los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán acceso a servicios de salud pública a nivel federal, incluyendo IMSS, Issste e IMSS Bienestar, en cualquier parte del país.

Expuso que el objetivo es que, ante una emergencia médica fuera de su estado, el paciente pueda ser atendido en instituciones de primer y segundo nivel sin complicaciones, ya que la credencial concentrará los datos clínicos, biométricos y el diagnóstico del beneficiario.

Señaló que el trámite está disponible en las oficinas de Bienestar en Tapachula y en todos los centros integradores de la región, que abarcan Unión Juárez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate.

Los interesados deben presentar: comprobante de domicilio, identificación oficial y CURP; además, se solicita un correo electrónico y número de teléfono, propio o de un familiar, para avisar cuando la credencial esté lista para entrega.

Detalló que la atención es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas y en la región hay un padrón aproximado de 60 mil adultos mayores y personas con discapacidad, a quienes se busca credencializar.