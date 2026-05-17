Activan protocolo para protección de monos

Ante el incremento de las temperaturas y la previsión de olas de calor y sequías en el sureste del país, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), activaron en Chiapas el Protocolo de Atención de Primates No Humanos, con el objetivo de proteger a las poblaciones de mono araña y mono saraguato.

La medida también se implementó en Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Veracruz, entidades donde habitan especies como el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador de manto (Alouatta palliata) y el mono aullador negro (Alouatta pigra).

Registros

De acuerdo con datos oficiales, en 2024 se registró la muerte de más de 217 monos, derivado de las altas temperaturas y la escasez de agua, una situación que alertó a las autoridades ambientales y a organizaciones dedicadas a la conservación de la fauna silvestre.

De acuerdo con el gobierno federal, este mecanismo establece los lineamientos para actuar con rapidez en caso de que los primates presenten signos de deshidratación, desorientación o inmovilidad.

El protocolo define las acciones que deben emprender las autoridades para rescatar, atender y resguardar a los ejemplares afectados.

Instituciones involucradas

En estas labores participan la Profepa, la Dirección General de Vida Silvestre, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los gobiernos estatales y municipales.

Como parte de la estrategia, personal de Semarnat y Profepa en Chiapas ya realiza recorridos de vigilancia en zonas con presencia de primates, además de impartir pláticas en comunidades e instituciones educativas para informar sobre las medidas de atención y prevención.

En caso de observar monos inmóviles, desorientados o en malas condiciones, se recomienda no acercarse y reportar de inmediato la situación.

En Chiapas, los reportes pueden realizarse al número 961-140-3020.